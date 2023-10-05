Орбан обвинил лидеров ЕС в стремлении создать в Европе оруэлловский тоталитарный мир

Премьер-министр Венгрии отметил, что "мы боролись против коммунизма не для того, чтобы оказаться в 1984 году", имея в виду одноименный роман-антиутопию писателя Джорджа Оруэлла

БУДАПЕШТ, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил лидеров Евросоюза в том, что они создают в Европе такое же тоталитарное и уродливое общество, какое изображено в романе-антиутопии "1984" писателя Джорджа Оруэлла.

"Брюссель создает оруэлловский мир на наших глазах. Они закупают и поставляют оружие [на Украину] через Европейский фонд мира. Они хотят контролировать средства массовой информации с помощью закона о свободе СМИ. Мы боролись против коммунизма не для того, чтобы оказаться в 1984 году", - написал Орбан на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Премьер-министр Венгрии принимает сейчас участие в саммите Европейского политического сообщества в испанском городе Гранада, а в пятницу будет присутствовать там на неформальной встрече лидеров ЕС.