Премьер Словении считает, что сами по себе санкции против Сербии не решат кризис в Косове

По мнению Роберта Голоба, в вопросе возможных санкций против Сербии со стороны Евросоюза нужно быть осторожными

МАДРИД, 5 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Республики Словения Роберт Голоб считает, что в вопросе возможных санкций против Сербии со стороны Евросоюза нужно быть осторожными, сами по себе рестрикции в отношении Белграда не смогут привести к долгосрочному решению проблемы в регионе.

Голоб сообщил журналистам по прибытии на саммит Европейского политического сообщества в испанской Гранаде, что введение возможных санкций против Сербии пока не обсуждалось лидерами государств - членов ЕС. "Я думаю, что нам нужно быть осторожными, последовательными и настойчивыми в этом отношении", - подчеркнул словенский премьер.

По мнению политика, необходимо добиться деэскалации текущей ситуации в регионе и искать долгосрочное решение. "Я не верю, что санкции сами по себе смогут привести к такому решению. При необходимости и наличии единой позиции [Евросоюза] Словения присоединится. Но необязательно, что это является первым и единственным шагом", - добавил Голоб.

Он также считает, что для деэскалации ситуации в Косово необходимо в первую очередь провести повторные выборы в четырех муниципалитетах на севере края. "Решение текущего кризиса в Косово заключается в первую очередь в повторном проведении выборов, участии в них всех, в том числе сербского населения. Целью голосования является избрание легитимной власти в четырех муниципалитетах. После данного шага следует заняться решением вопроса автономии", - заявил Голоб.

4 октября руководитель Словенской национальной партии Змаго Елинчич сообщил корреспонденту ТАСС о том, что в ближайшее время "можно с уверенностью ожидать лишь ухудшения ситуации в Косове, так как на территории края местные власти при поддержке Европы и прежде всего США осуществляют все больше агрессии в отношении сербского населения". Текущая ситуация в регионе, по словам политика, является следствием принятия неверных политических решений, в частности предоставления краю статуса автономии в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия, а также того, что президенту Слободану Милошевичу не удалось добиться возвращения власти из Приштины в Белград. Так называемая независимость Косова и Метохии, как отметил Елинчич, была "навязана Евросоюзом и НАТО и, к сожалению, также была подтверждена словенским парламентом".

Премьер-министр непризнанного Косова Альбин Курти утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее президент Сербии Александар Вучич заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и тяжело ранили двух. Глава Канцелярии по Косову и Метохии при правительстве Петар Петкович заявлял, что полиция непризнанного Косова в ходе своей операции в Косове и Метохии устроила расправу над сдавшимися сербами, расстреляв их в упор. Он отметил, что это была не полицейская операция, а агрессия, в результате которой "сербы хладнокровно, мучительно и жестоко убиты косовской полицией".

Ситуация в сербских муниципалитетах на севере Косова и Метохии обострилась 26 мая после того, как спецназ косовской полиции занял административные здания в муниципалитетах Звечан, Зубин-Поток и Лепосавич. Силовики пытались обеспечить вступление в должности глав муниципалитетов, победивших на выборах, которые бойкотировало сербское население. 29 мая бойцы Сил НАТО для Косова оцепили здания администраций, около которых местное население проводило демонстрации протеста, переросшие в столкновения.