5 октября, 13:43

Зеленский сообщил, что обсудил с Пашиняном ситуацию в Закавказье

Украина заинтересована в стабильности региона и дружественных отношениях с его странами, отметил президент

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на полях саммита Европейского политического сообщества в Гранаде обсудил ситуацию с безопасностью в Закавказье с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

"Во время нашей первой встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном мы акцентировали внимание на ситуации с безопасностью на Южном Кавказе. Украина заинтересована в стабильности региона и дружественных отношениях с его странами", - написал он в Telegram-канале, а также опубликовал совместное с Пашиняном фото из рабочего зала саммита. Зеленский добавил, что они также обсудили двустороннее сотрудничество Еревана и Киева.

6 сентября жена армянского премьер-министра Анна Акопян первый раз посещала Киев. По данным СМИ, она передала Украине гуманитарную помощь. Эта поездка вызвала критику армянской оппозиции, где отметили, что официальный Киев всегда вел антиармянскую политику.

В среду, как сообщила пресс-служба президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоялся телефонный разговор Зеленского с лидером республики. В центре внимания также были вопросы региональной безопасности. Кроме того, Зеленский поблагодарил Алиева за полученную от Баку гуманитарную помощь. 

Теги:
АрменияУкраинаПашинян, Никол ВоваевичЗеленский, Владимир Александрович
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