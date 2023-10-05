Россия поддержала планы Узбекистана создать транспортный коридор через Афганистан

Конечными точками стали бы Пакистан и Белоруссия, отметили в пресс-службе Минтранса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта и власти российских регионов поддержали планы Узбекистана создать новый транспортный коридор через Афганистан, конечными точками которого бы стали Пакистан и Белоруссия. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

По ее данным, в Казани на панельной дискуссии в ходе российско-узбекистанского форума межрегионального сотрудничества ее участники обсуждали развитие транспортных связей. "Участники встречи договорились продолжить работу по развитию международных транспортных коридоров, поддержать инициативу по созданию новых мультимодальных маршрутов, в том числе маршрута Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - говорится в сообщении.

Помимо этого, участники форума в целях укрепления транспортной системы Евразийского континента намерены принять согласованные меры в области развития инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу.

Транспортные ведомства и власти регионов Узбекистана и России продолжат диалог по включению в национальные планы проектов, направленных на развитие взаимной торговли и транзита.