5 октября, 17:35

Россия поддержала планы Узбекистана создать транспортный коридор через Афганистан

Конечными точками стали бы Пакистан и Белоруссия, отметили в пресс-службе Минтранса Узбекистана

ТАШКЕНТ, 5 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта и власти российских регионов поддержали планы Узбекистана создать новый транспортный коридор через Афганистан, конечными точками которого бы стали Пакистан и Белоруссия. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Узбекистана.

По ее данным, в Казани на панельной дискуссии в ходе российско-узбекистанского форума межрегионального сотрудничества ее участники обсуждали развитие транспортных связей. "Участники встречи договорились продолжить работу по развитию международных транспортных коридоров, поддержать инициативу по созданию новых мультимодальных маршрутов, в том числе маршрута Беларусь - Россия - Казахстан - Узбекистан - Афганистан - Пакистан", - говорится в сообщении.

Помимо этого, участники форума в целях укрепления транспортной системы Евразийского континента намерены принять согласованные меры в области развития инфраструктуры пунктов пропуска через государственную границу.

Транспортные ведомства и власти регионов Узбекистана и России продолжат диалог по включению в национальные планы проектов, направленных на развитие взаимной торговли и транзита. 

Теги:
УзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация