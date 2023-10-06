СМИ: часть канадских дипломатов вывезли из Индии в Малайзию и Сингапур

Телеканал со ссылкой на канадский МИД указал, что некоторые из них якобы получали угрозы в соцсетях

ОТТАВА, 6 октября. /ТАСС/. Большая часть канадских дипломатов, которые работали в Индии за пределами Нью-Дели, вывезены в Куала-Лумпур и Сингапур. Об этом сообщил телеканал CTV со ссылкой на источники.

Количество канадских дипломатов, покинувших Индию, не уточняется. Со ссылкой на МИД Канады телеканал указал, что некоторые из них якобы получали угрозы в социальных сетях.

Ранее официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи заявил, что дипломатическое присутствие Канады в Индии будет сокращено, Нью-Дели и Оттава ведут переговоры о паритете числа сотрудников своих посольств.

Во вторник газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что Индия потребовала от Канады отозвать 41 дипломата до 10 октября. По их данным, в Нью-Дели пригрозили лишить дипломатического иммунитета тех представителей Канады из списка, которые останутся в Индии после этой даты. В Индии работают 62 канадских дипломата. МИД Канады и правительство Индии отказались от комментариев в ответ на запрос Financial Times.

Отношения между Канадой и Индией обострились после того, как Оттава 18 сентября решила выслать одного из старших дипломатов Индии в связи с предположениями о причастности спецслужб этой страны к убийству лидера сикхской общины Канады. Глава канадского МИД Мелани Жоли тогда заявила, что этот дипломат является представителем разведки Индии. Она предупредила, что Канада не потерпит вмешательства в свои дела.

После этого МИД Индии вызвал посла Канады Кэмерона Маккея и объявил ему об аналогичном ответном решении Нью-Дели. Во внешнеполитическом ведомстве республики считают, что канадские политические деятели открыто симпатизируют халистанским террористам и экстремистам. Посольство Индии в Оттаве приостановило выдачу виз. Индийским гражданам также рекомендовано воздерживаться от поездок в Канаду.