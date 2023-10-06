Военнослужащие Казахстана примут участие в учениях ОДКБ "Нерушимое братство"

По информации пресс-службы казахстанского министерства обороны, к учениям привлекаются воинские контингенты России, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана

АСТАНА, 6 октября. /ТАСС/. Казахстан направит на учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство" в Киргизии военнослужащих десантно-штурмовых войск. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства обороны.

"В соответствии с планом совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2023 год в период с 6 по 13 октября 2023 года на полигоне учебно-тренировочного центра Вооруженных сил Кыргызской Республики, город Балыкчы, запланированы совместные учения с Коллективными миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, к ним привлекаются воинские контингенты России, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. "Основная задача учения - повышение слаженности воинских контингентов Коллективных миротворческих сил ОДКБ при проведении операции по поддержанию мира. От Вооруженных сил Республики Казахстан привлекается личный состав десантно-штурмовых войск. В рамках учений казахстанские военнослужащие на автомобильной и бронетехнике осуществят марш своим ходом по маршруту Алматы - Балыкчы", - пояснили в Минобороны.