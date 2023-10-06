В Баку отвергли заявление Макрона об отказе Азербайджана и Турции от встречи в Гранаде

МИД Азербайджана отреагировал на призывы французской стороны оказывать давление на Баку

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. МИД Азербайджана назвал "примером лицемерия" заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что Баку и Анкара отказались от участия во встрече Европейского политического сообщества в Гранаде.

"Каждому участнику мероприятия хорошо известно, что именно французская сторона выступила против участия Турции во встрече. Распространение президентом Франции ложной информации по этому вопросу - неподобающий подход для главы государства", - говорится в комментарии внешнеполитического ведомства в ответ на заявления французского лидера, с которыми он выступил на пресс-конференции в Гранаде.

МИД также отреагировал на призывы французской стороны оказывать давление на Азербайджан. "Говорить с Азербайджаном на языке давления бессмысленно и неприемлемо. Вместо того, что бы выступать с такими безответственными заявлениями, было бы полезнее, чтобы Франция положила конец своей коварной политике, направленной на поддержку и вооружение Армении и препятствующей миру и стабильности в регионе", - сказано в комментарии МИД.

Ранее в четверг помощник президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил, что азербайджанская сторона отказалась от запланированной на 5 октября встречи в Гранаде из-за предвзятой позиции Франции и ее несогласия на участие Турции в этих переговорах.

В Испании на полях саммита Европейского политического сообщества должна была состояться встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как заявлял высокопоставленный представитель ЕС, имела место попытка организовать переговоры в формате "два плюс три" с участием президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца и главы Евросовета Шарля Мишеля. Азербайджан выступил с предложением об участии в переговорах президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.