Белорусские военнослужащие направились в Киргизию на учения ОДКБ

Активная фаза учений "Нерушимое братство" пройдет на полигоне Эдельвейс с 9 по 13 октября

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Белорусские военнослужащие направились на учения Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Нерушимое братство", которые пройдут в Киргизии. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

"Военнослужащие миротворческой роты 103 й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, офицеры командования ССО (Сил специальных операций - прим. ТАСС) и Министерства обороны Республики Беларусь, назначенные в состав оперативной группы, а также представители Внутренних войск МВД убыли в Кыргызскую Республику для участия в совместном учении с миротворческими силами государств - членов ОДКБ "Нерушимое братство - 2023", - говорится в сообщении.

Активная фаза учений Миротворческих сил ОДКБ "Нерушимое братство" пройдет в Киргизии на полигоне Эдельвейс с 9 по 13 октября. Переброска участвующих в учениях контингентов проводится с 4 по 8 октября. Основными целями учений являются совершенствование практических навыков должностных лиц органов управления и личного состава миротворческих подразделений ОДКБ, повышение слаженности воинских частей и подразделений при выполнении задач в ходе проведения операции по поддержанию мира в Центрально-Азиатском регионе коллективной безопасности. В ходе учений в условиях высокогорья будут отрабатываться задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и оказание гуманитарной помощи.

Учения "Нерушимое братство" станут завершением оперативно-стратегических учений ОДКБ "Боевое братство - 2023", этап которых прошел на территории Белоруссии с 1 по 6 сентября. На территории республики состоялись пять совместных и специальных учений, в которых принимали участие контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана. Помимо этих стран, в ОДКБ также входит Армения.