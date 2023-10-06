В ЕК заявили, что ЕС надо действовать "разумно" в вопросе изъятия вещей россиян

Представитель Еврокомиссии Даниэль Ферри отметил, что она подготовила "некоторые инструкции" для государств Евросоюза по тому, как применять на практике правила по запрету на ввоз из РФ некоторых товаров

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Страны Евросоюза в вопросе конфискации личных вещей въезжающих на их территорию граждан РФ должны действовать "разумно и соразмерно", заявил представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Ферри в интервью RTVI.

"Когда речь заходит о личных вещах, государства - члены ЕС должны принимать это во внимание и действовать разумно и соразмерно при применении этих санкций. <...> Да, российские автомобили не могут въезжать в Европейский союз. Этот запрет на импорт действует уже более года, и каждое государство - член ЕС должно соответствующим образом соблюдать это правило. Конфискация - это прерогатива государств-членов, которые принимают решение о точном способе толкования и применения системы, основанной на этом правиле. <...> Когда дело доходит до других пунктов, государства-члены должны принимать во внимание соразмерность и разумность ситуации", - сказал он.

Как отметил Ферри, ЕК подготовила "некоторые инструкции" для государств ЕС по тому, как применять на практике правила по запрету на ввоз из РФ некоторых товаров. "В конечном счете именно к компетенции властей этих государств относится реализация санкций. И, как я уже сказал, когда дело доходит до повседневной практики, они должны поступать соразмерным образом, конечно же, принимая во внимание все обстоятельства. И им предстоит это делать", - указал представитель Еврокомиссии.

В соответствии с разъяснениями ЕК от 8 сентября запрещается ввоз из России в Евросоюз товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве ЕС № 833/2014, независимо от цели их использования и срока пребывания на территории ЕС, в том числе "автомобилей с общим числом мест менее 10". ЕК подчеркивает, что "не имеет значения, является ли использование транспортных средств частным или коммерческим". В списке содержится широкий ассортимент всевозможных вещей: от мобильных телефонов и аудио- и видеозаписывающих устройств до чемоданов, портпледов, предметов одежды, зубной пасты, шампуней и других средств гигиены.