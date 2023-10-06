Сейм Литвы нашел основания для импичмента депутата за антисемитские высказывания

Комиссия установила признаки того, что в действиях Ремигиюса Жемайтайтиса присутствуют признаки нарушения присяги депутата Сейма

ВИЛЬНЮС, 6 октября. /ТАСС/. Временная комиссия Сейма (парламента) Литвы, учрежденная для оценки антисемитских высказываний депутата Ремигиюса Жемайтайтиса, нашла основания для объявления парламентарию импичмента. Об этом сообщается в обнародованных выводах комиссии.

"Комиссия установила признаки того, что в действиях Жемайтайтиса присутствуют признаки нарушения присяги депутата Сейма", - говорится в них. В документе подчеркивается, что гарантированная конституцией свобода слова не предусматривает разжигания национальной, расовой, религиозной или социальной ненависти.

За последние полгода Жемайтайтис дважды допустил антисемитские высказывания. В мае в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) он написал, что "в мире нашлось еще одно животное - Израиль". Так депутат отреагировал на снос Израилем палестинской начальной школы. Высказывания литовского политика, который далее процитировал слова из литовского фольклора с призывом к расправе над евреями, осудили посольства Германии, Израиля, Нидерландов и США.

В канун Дня памяти и скорби, который отмечается 14 июня (в этот день в 1941 году началась массовая высылка населения), Жемайтайтис написал, что Литва никогда не забудет тех русских и евреев, которые участвовали в депортации литовцев.

Дальнейшее решение по объявлению импичмента Жемайтайтису предстоит принять парламенту.