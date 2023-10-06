Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

В ведомстве сообщили, что это связано с обстрелом села Гроза в Харьковской области, где, по информации местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека

ВЕНА, 6 октября. /ТАСС/. Посол России в Вене Дмитрий Любинский вызван в Министерство иностранных дел Австрии из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Об этом сообщил МИД Австрии.

Как уточняется в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X (ранее Twitter), посла вызвали в связи с обстрелом села Гроза в Харьковской области, где, по информации местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам.