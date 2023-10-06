6 октября, 10:33
Военная операция на Украине

Посла России в Вене вызвали в МИД Австрии

Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский. Посольство РФ в Австрийской республике
Посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский
© Посольство РФ в Австрийской республике

В ведомстве сообщили, что это связано с обстрелом села Гроза в Харьковской области, где, по информации местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека

ВЕНА, 6 октября. /ТАСС/. Посол России в Вене Дмитрий Любинский вызван в Министерство иностранных дел Австрии из-за "ракетного обстрела" в Харьковской области. Об этом сообщил МИД Австрии.

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Как уточняется в заявлении ведомства, размещенном в соцсети X (ранее Twitter), посла вызвали в связи с обстрелом села Гроза в Харьковской области, где, по информации местных властей, в результате взрыва погибли 52 человека.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя произошедшее в селе Гроза, заявил, что российские военные не наносят ударов по гражданским объектам. 

Теги:
АвстрияУкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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