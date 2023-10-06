Экс-посол Сербии в РФ: угрозы Белграду санкциями показывают слабость политики Запада

Славенко Терзич указал, что Приштина "имеет поддержку западных союзников и продолжает шантаж", чтобы "насильственным путем завершить то, что было сделано НАТО в своей агрессии в 1999 году"

БЕЛГРАД, 6 октября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Призывы властей непризнанного Косова к введению санкций против Сербии и ее президента Александара Вучича являются демонстрацией неэффективной политики Запада и НАТО в отношении как Сербии, так и России. Об этом в комментарии корреспонденту ТАСС заявил бывший посол Сербии в РФ (2013-2019), член Сербской академии наук и искусств (САНУ), доктор исторических наук Славенко Терзич.

"Что касается санкций, я думаю, что политика санкций, а это много раз в истории было показано, ни к чему не приводит, это касается и санкций против России. Я не исключаю, что, может быть, какие-то санкции и могут быть введены против Сербии, но это продолжение, я бы сказал, одной абсолютно неэффективной политики Запада и НАТО в отношении и России, и Сербии, - считает Терзич. - Что касается заявления так называемого президента [непризнанного Косова Вьосы] Османи, по моему мнению, тут нет ничего нового и это просто продолжение одного, я бы сказал, дикого шантажа с поддержкой США и их союзников". Экс-посол отдельно указал на то, что Приштина "имеет поддержку западных союзников и продолжает шантаж", чтобы "насильственным путем завершить то, что было сделано НАТО в своей агрессии в 1999 году".

"Я думаю, что решать проблемы Косова и Метохии можно только диалогом, конструктивным диалогом, а не санкциями или пропагандными клише", - заключил Терзич.

Османи после прибытия на саммит Европейского политического сообщества в Гранаде заявила журналистам, что продолжение диалога Белграда и Приштины возможно только после введения ограничений против Сербии и ее президента со стороны ЕС.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович и его албанский коллега Эди Рама также ранее подчеркивали, что Евросоюзу следует принять меры в отношении Белграда, который продемонстрировал "неприемлемую" реакцию на инцидент на севере Косова и Метохии, в результате которого погибли косовский полицейский и трое сербов.

Премьер непризнанного Косова Альбин Курти ранее утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Позднее Вучич в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов и что представители Сил НАТО для Косова (KFOR) фактически дали Курти карт-бланш на убийство сербов на севере края. По его словам, представители KFOR помогали полиции Косова в операции против местных сербов. Вучич добавил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимость края.