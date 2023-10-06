Лукашенко заявил, что раскачать ситуацию в ходе новой электоральной кампании не получится

По словам президента Белоруссии, теперь власти республики не будут "затевать игры на поле демократии"

МИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Раскачать ситуацию в Белоруссии в период предстоящей в 2024 году электоральной кампании, как в 2020 году, у Запада не получится, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе поездки в Брестскую область. Об этом сообщило издание "СБ. Беларусь сегодня".

"Не повторится, это невозможно. Мы уже никому верить не будем. Почему в 2020 году это произошло? Я думаю: ну фонды эти, демократия, Запад, опять под санкции попадем. Ну ладно, сделаем демократично. И что, нам спасибо сказали?" - задался вопросом президент.

По его словам, теперь белорусские власти не будут "затевать игры на поле демократии". "Мы будем исключительно исходить из своих позиций, потому что мы увидели, что это за демократы, - сказал он. - В Америке чем выборы закончились? Бедного этого [экс-президента США Дональда] Трампа гоняют, как собаку, по Америке с одного суда в другой, готовы посадить на 400 лет. Вот вам демократия". Лукашенко подчеркнул, что раскачать Белоруссию власть не позволит.

Единый день голосования на парламентских и местных выборах в Белоруссии пройдет 25 февраля 2024 года, в конце апреля 2024 года должно быть созвано первое Всебелорусское народное собрание. Не позднее 20 июля 2025 года в стране должны пройти выборы президента.

Последние президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Согласно данным ЦИК, победу с 80,10% одержал Лукашенко. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, которая не признала результаты выборов и покинула республику. Сразу после подведения первых итогов голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста, которые были подавлены.