6 октября, 19:36

Баку и Тегеран построят железную дорогу в Нахичевань через территорию Ирана

Вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и градостроительства Ирана Мехрдад Базрпаш ранее приняли участие в церемонии закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между странами в районе поселка Агбенд Зангиланского района

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Азербайджан договорился с Ираном о строительстве железной дороги, которая соединит основную часть страны с Нахичеванью через территорию исламской республики. Соответствующий протокол о намерениях подписан в Баку по итогам встречи вице-премьера Азербайджана Шахина Мустафаева и министра дорог и градостроительства Ирана Мехрдада Базрпаша, сообщает государственное информагентство АзерТАдж.

Детали документа не приводятся.

Ранее в пятницу Мустафаев и Базрпаш приняли участие в церемонии закладки автомобильного моста и погранично-таможенной инфраструктуры между Азербайджаном и Ираном в районе поселка Агбенд Зангиланского района. По сообщению АзерТАдж, создаваемые объекты послужат увеличению транзитных грузоперевозок через территорию стран и облегчат въезд-выезд в Нахичеванскую автономную республику. Строительство автомобильного моста осуществляется в рамках реализации Меморандума о взаимопонимании между правительствами Азербайджана и Ирана о создании новых коммуникационных связей между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой через территорию Ирана.

Как сообщил замглавы правительства Азербайджана, работы планируется завершить в течение года. 

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