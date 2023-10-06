Трамп счел нелепыми сообщения о раскрытии им секретов о подлодках США

Бывший лидер Соединенных Штатов заявил, что "эти несоответствующие действительности истории распространяют коррумпированные прокуроры, которые пытаются вмешаться в президентские выборы 2024 года"

НЬЮ-ЙОРК, 6 октября. /ТАСС/. Экс-президент США Дональд Трамп счел нелепыми сообщения о том, что он раскрыл австралийскому миллиардеру секретную информацию об американских подводных лодках, и заявил, что эти лживые обвинения - дело рук "коррумпированных прокуроров".

"Опубликованная сегодня нелепая история, в которой сообщается, что я говорил с членом [клуба] Мар-а-Лаго (поместье Трампа в штате Флорида - прим. ТАСС) о подводных лодках США, лжива и нелепа <...>. Эти несоответствующие действительности истории распространяют коррумпированные прокуроры, которые пытаются вмешаться в президентские выборы 2024 года", - написал бывший американский лидер в социальной сети Truth Social.

Трамп добавил, что народ "не купится на это", и напомнил, что, согласно предварительным опросам, он лидирует среди претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Республиканской партии, а также опережает по популярности главу государства Джо Байдена.

Ранее телекомпания ABC со ссылкой на источники сообщила, что следователи, которые занимаются делом о ненадлежащем хранении Трампом секретных документов, допросили австралийского миллиардера Энтони Прэтта. В ходе беседы с ними Прэтт заявил, что в апреле 2021 года общался с экс-президентом в его поместье в Мар-а-Лаго и выразил мнение, что Австралии стоит закупить американские субмарины, после чего Трамп рассказал миллиардеру, сколько ракет несут подводные лодки США и как близко они могут подбираться к российским подлодкам, оставаясь при этом незамеченными.