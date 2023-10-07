6 октября, 22:03

Bloomberg: Макрон и Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку на саммите в Гранаде

Президентом Франции Эмманюэль Макрон. Ирина Яковлева/ ТАСС
Президентом Франции Эмманюэль Макрон
© Ирина Яковлева/ ТАСС

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальной встрече не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса

ТАСС, 7 октября. Президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони спровоцировали дипломатическую размолвку во время неформального саммита ЕС в испанской Гранаде. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его данным, Макрон и Мелони согласились на незапланированную встречу с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком для обсуждения темы миграции. В свою очередь исполняющий обязанности главы правительства Испании Педро Санчес посчитал, что это обсуждение может отвлечь от проводимых им официальных переговоров, и отменил 5 октября пресс-конференцию с Сунаком, сообщает Bloomberg.

Главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите в Гранаде не смогли достичь соглашения об урегулировании миграционного кризиса, в результате чего этот вопрос был исключен из принятой по итогам встречи декларации. 

Теги:
ИспанияВеликобританияФранцияМакрон, ЭмманюэльСунак, РишиМелони, Джорджа
© Информационное агентство ТАСС
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