Республиканцы в Конгрессе потребовали от Байдена прояснить стратегию США по Украине

Законодатели также запросили у администрации президента пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Москвой

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (республиканец от штата Техас) и старший республиканец в аналогичном комитете Сената Джим Риш (от штата Айдахо) обратились к президенту Джо Байдену с требованием прояснить стратегию американской администрации относительно поддержки Украины. Письмо законодателей опубликовано на сайте возглавляемого Макколом комитета.

Как отмечается в документе, республиканцы "глубоко обеспокоены" тем, что администрация Байдена "до сих пор четко не сформулировала стратегию США по поддержке Украины". "Обещание поддерживать Украину "столько, сколько потребуется", не является стратегией", - подчеркнули Маккол и Риш

Республиканские законодатели обратили внимание на "медленный темп поставок вооружений Украине". Кроме того, они потребовали от администрации Байдена дать пояснения касательно публикаций СМИ о якобы имеющихся секретных контактах с Москвой.

В июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила, что Вашингтон продолжит тему якобы секретных контактов с Москвой по мирному плану по Украине. Комментируя информацию СМИ США, а также слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о том, что "группа бывших американских чиновников пыталась наладить неофициальный канал связи с Москвой", дипломат заявила, что США пытаются выдать одну из дискуссий министра иностранных дел Сергея Лаврова с политологами на полях ООН за якобы имевшую место "встречу" с американскими политиками. Дипломат отметила, что в рамках дискуссии с политологами обсуждались современные международные отношения и глобальная повестка, а ни о каком мирном плане по Украине не было и речи.

Ранее глава МИД РФ заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей. Россия, по его словам, готова выслушать коллег с Запада, если они предложат организовать разговор по разрядке напряженности с учетом интересов Москвы.