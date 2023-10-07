Лидер Эквадора созвал совбез страны после убийства арестованных по делу Вильявисенсио

Гильермо Лассо уточнил, что вернется ради заседания представителей силовых ведомств из Нью-Йорка

ГАВАНА, 7 октября. /ТАСС/. Президент Эквадора Гильермо Лассо созвал заседание представителей силовых ведомств страны и вынужден был прервать свою поездку за границу после убийства в тюрьме шестерых арестованных по делу об августовском убийстве кандидата на пост президента Эквадора Фернандо Вильявисенсио.

"После получения информации о шести убийствах, произошедших в центре лишения свободы №1 в Гуаякиле, я распорядился о немедленном созыве кабинета безопасности. В ближайшие несколько часов я вернусь в Эквадор, чтобы разобраться с этой чрезвычайной ситуацией", - написал он на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). В четверг лидер страны улетел в Нью-Йорк.

Ранее в пятницу служба по вопросам, касающимся заключенных, сообщила об убийстве в тюрьме шести граждан Колумбии, обвиняемых в причастности к убийству Вильявисенсио 9 августа в Кито.