Лидер Таджикистана отметил роль Путина в укреплении позиций РФ в мире

Эмомали Рахмон поздравил российского коллегу с днем рождения

ДУШАНБЕ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, поздравил российского лидера с днем рождения и отметил его вклад в укрепление позиций РФ на мировой арене, а также в развитие отношений двух стран.

"Глава нашего государства сердечно поздравил президента России по случаю его дня рождения и выразил свои наилучшие пожелания. Лидер нации, отметив ценный вклад Владимира Путина в укрепление позиций Российской Федерации на международной арене, подчеркнул его конструктивную роль в расширении и упрочении отношений дружбы, стратегического партнерства и союзничества между двумя государствами", - сообщила пресс-служба таджикского лидера по итогам разговора.

В пресс-службе отметили, что Рахмон и Путин также обсудили вопросы сотрудничества двух государств и "высказались за продолжение межгосударственного диалога в целях дальнейшего развития этого процесса". Также они обменялись мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

Путину 7 октября исполнился 71 год. До этого телефонный разговор между Рахмоном и Путиным состоялся в день рождения таджикского президента 5 октября, в ходе которого президент России поздравил лидера Таджикистана с 71-летием. Главы государств также обсуждали международную повестку и развитие отношений двух государств.