Эрдогана переизбрали на пост лидера правящей в Турции партии

За него отдали голоса все 1399 делегатов съезда в Анкаре

СТАМБУЛ, 7 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган единогласно переизбран на пост лидера правящей Партии справедливости и развития (ПСР) на состоявшемся в субботу в Анкаре ее съезде. За него отдали голоса все 1399 делегатов съезда, приводит итоги голосования телеканал TRT Haber.

Эрдоган возглавляет ПСР со времени ее основания - в августе 2001 года. Спустя год, на выборах в парламент в ноябре 2002 года, партия одержала победу, и с того времени находится у власти в Турции.

В своем выступлении по итогам голосования турецкий лидер поблагодарил коллег за оказанное ему доверие и фактически дал старт избирательной кампании ПСР к выборам в местные органы власти, которые пройдут 31 марта 2024 года. "На выборах 31 марта мы повторим успех, достигнутый 14 и 28 мая этого года (на парламентских и президентских выборах), и начнем новую эру в управлении на муниципальном уровне", - сказал Эрдоган.

Съезд ПСР состоялся во дворце спорта Анкары, в нем приняли участие функционеры и активисты партии, жители турецкой столицы - в общей сложности в зале спортивной арены и у нее собрались порядка 100 тыс. человек. На мероприятие были приглашены послы 127 стран, представители политических партий 27 государств, сообщает TRT Haber.