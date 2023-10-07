Минобороны Дании будет производить боеприпасы в Северной Ютландии

Как отметил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, поставки боеприпасов представляют интерес для национальной безопасности

СТОКГОЛЬМ, 7 октября. /ТАСС/. Министерство обороны Дании заключило договор о приобретении бывшего оружейного завода в Эллинге в Северной Ютландии на северо-западе страны. Там возобновится производство боеприпасов, сообщает ведомство в пресс-релизе.

"Критическая ситуация [на Украине] ясно показала нам необходимость восстановить производство боеприпасов в Дании. Сейчас мы делаем первый шаг к этому, приобретая мощности в Эллинге. Поставки боеприпасов представляют интерес для национальной безопасности", - прокомментировал министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

Дания сотрудничает с рядом европейских стран по поставка боеприпасов Украине. В последний раз Дания выделила на эти цели 100 млн крон ($14,2 млн). В будущем боеприпасы будут производиться в Дании.

"Хотел бы подчеркнуть, что пройдет время, прежде чем мы будем готовы к производству, но поэтому хорошо, что мы сейчас начинаем работу", - отметил министр.