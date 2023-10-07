7 октября, 17:52
Военная операция на Украине

Полковник Макгрегор заявил, что Байден был в шоке от числа противников помощи Украине

По мнению бывшего советника министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа, "в итоге американцы поймут, что происходит, но до этого им еще придется тяжело"

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Бывший советник министра обороны в администрации экс-президента США Дональда Трампа полковник в отставке Дуглас Макгрегор полагает, что значительная оппозиция дальнейшей помощи Украины вызвала шок у президента США Джо Байдена.

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"Я думаю, что Байден и его друзья были шокированы тем, что есть такая большая оппозиция отправке новой помощи. Я хочу спросить, что Конгресс сделал по целому ряду вопросов - незаконной миграции, войне на Украине, социальному обеспечению, медстрахованию, по всем этим программам перераспределения расходов. Ничего", - сказал Макгрегор в эфире YouTube-канала журналиста Стивена Гарднера.

"Было интересно послушать, как республиканцы в последние дни про проблемы на границе, будто они этим очень обеспокоены. Где же они были два года назад, 10 лет назад. Я думаю, что в итоге американцы поймут, что происходит, но до этого им еще придется тяжело", - добавил Макгрегор.

Ранее несколько социологических опросов зафиксировали снижение в американском обществе количества людей, выступающих за продолжение поставок оружия Украине. 

Теги:
УкраинаСШАБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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