7 октября, 20:19
Палестино-израильский конфликт

Блинкен заявил Аббасу, что ждет от палестинской стороны мер по восстановлению стабильности

Госсекретарь подчеркнул, что Соединенные Штаты "безоговорочно осуждают террористические атаки ХАМАС против Израиля"

ВАШИНГТОН, 7 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил президенту Государства Палестина Махмуду Аббасу в телефонном разговоре, что ожидает от него шагов, направленных на восстановление стабильности в регионе. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

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"Госсекретарь подчеркнул, что США безоговорочно осуждают террористические атаки ХАМАС против Израиля и призвал всех руководителей в регионе осудить их. Госсекретарь призвал палестинскую администрацию продолжить и активизировать шаги по восстановлению спокойствия и стабильности на Западном берегу [реки Иордан]", - отмечается в документе.

Как сообщило ранее агентство WAFA, Аббас заявил в разговоре с Блинкеном, что неспособность мирового сообщества принудить Израиль выполнять международные законы ведет ситуацию к взрыву с непредсказуемыми последствиями. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильАббас, МахмудБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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