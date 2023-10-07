Более 300 энергообъектов Украины повреждены с октября 2022 года

Глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее сообщал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные объекты к началу нового отопительного сезона

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Более 300 объектов энергетической инфраструктуры Украины повреждены с октября прошлого года. Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"Попаданий в энергетическую систему было 271 только на протяжении отопительного сезона - с октября 2022 года по март 2023 года. Если считать сейчас, то их намного больше, где-то более 300", - сказал он в эфире телеканала "Рада".

6 октября глава компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что Украина не сможет восстановить все поврежденные объекты к началу нового отопительного сезона.

Как отмечает агентство Reuters, энергетическая инфраструктура Украины понесла огромный ущерб. Согласно подсчетам ООН, ее мощности, ранее оценивавшиеся в 37 ГВт, сократились на 19 ГВт - более чем вдвое по сравнению с уровнем февраля 2022 года. Исследовательский центр Киевской школы экономики оценил прямой ущерб энергетической инфраструктуре страны в $8,8 млрд по состоянию на июнь этого года. Ранее Украине помогали относительно мягкая погода, быстрый ремонт поврежденной инфраструктуры, мощности атомной энергетики и импорт электроэнергии из Европы, однако ожидается, что предстоящей зимой условия будут более жесткими, заключает агентство.