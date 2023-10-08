Президент Азербайджана прибыл в Грузию с рабочим визитом

Ильхам Алиев проведет переговоры с премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили

ТБИЛИСИ, 8 октября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Грузию с рабочим визитом, он проведет переговоры с премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили. Об этом сообщила пресс-служба грузинского правительства.

"Грузию с рабочим визитом посетит президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев. <...> В рамках визита запланирована встреча Ираклия Гарибашвили и Ильхама Алиева, после чего премьер-министр Грузии и президент Азербайджанской Республики сделают совместное заявление для СМИ", - говорится в сообщении.

Президента Азербайджана в аэропорту Тбилиси встретил вице-премьер-министр - министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

В последний раз Алиев посещал Грузию с рабочим визитом в октябре 2022 года.