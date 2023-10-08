Блинкен заявил, что в атаке на Израиль участвовало около 1 тыс. боевиков

По словам госсекретаря США, "большинство из них были убиты или ушли назад в Газу"

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Количество боевиков, принимавших участие в атаке на Израиль 7 октября, составляло около 1 тыс. человек. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC.

"В окрестностях Газы продолжаются бои. В остальной части страны ситуация кажется более спокойной. Но бои действительно интенсивные, в Израиль вторглось около 1 тыс. боевиков. Большинство из них были убиты или ушли назад в Газу, но, как я сказал, интенсивные бои продолжаются", - отметил Блинкен.