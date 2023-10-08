Экзитполы показали лидерство Христианско-социального союза на выборах в Баварии

Партия набрала 37% голосов

БЕРЛИН, 8 октября. /ТАСС/. Консервативная партия Христианско-социальный союз (ХСС) лидирует на выборах в германской федеральной земле Бавария с 37%. Таковы первые данные экзитполов, который публикует телеканал ARD.

На второе место претендуют правые из "Альтернативы для Германии" с 16%, "зеленые" с 15,5%, а также региональная партия "Свободные избиратели" с 14%. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер Олаф Шольц, показывает свой худший результат в истории в этой земле - 8,5%.

Результаты будут корректироваться в течение вечера по мере подсчета бюллетеней.