NBC: авианосец ВМФ США прибудет в Израиль в ближайшие несколько дней

По данным телекомпании, в Вашингтоне также прорабатывают план возможной эвакуации мирных жителей еврейского государства и американских граждан

НЬЮ-ЙОРК, 8 октября. /ТАСС/. Авианосец ВМФ США Gerald R. Ford с ударной группой прибудет в Израиль в ближайшие несколько дней. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на два источника в американском истеблишменте.

По их данным, в Вашингтоне также прорабатывается план возможной эвакуации мирных жителей Израиля и граждан США. Ни один из существующих вариантов пока не утвержден, однако, возможно, американских граждан переправят на борт кораблей ВМФ США, которые потом доставят их в безопасное место.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон направит авианосец Gerald R. Ford в восточную часть Средиземного моря в связи с нападением на Израиль боевиков палестинской радикальной организации ХАМАС. Помимо самого Gerald R. Ford, в авианосную ударную группу входят ракетный крейсер и четыре эсминца с управляемыми ракетами.