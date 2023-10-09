Кисида анонсировал онлайн-встречу с лидерами G7 для обсуждения разработки ИИ

Премьер-министр Японии отметил, что к концу 2023 года страны Группы семи планируют "сформулировать международные рекомендации, необходимые для реализации надежного искусственного интеллекта"

ТОКИО, 9 октября. /ТАСС/. Лидеры стран Группы семи (G7) осенью 2023 года проведут онлайн-встречу с целью обсуждения руководящих принципов для разработчиков генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

"Мы [в Группе семи] решили к концу года сформулировать международные рекомендации, необходимые для реализации надежного искусственного интеллекта. В настоящее время по этой теме мы готовим план проведения онлайн-встречи лидеров G7, которая состоится осенью", - сказал он, выступая на проходящем в Киото под эгидой ООН международном форуме по управлению интернетом. Глава правительства Японии отметил, что эта работа в рамках Группы семи проводится на основе сделанного им на саммите "семерки" в Хиросиме предложения о необходимости обсуждения международного регулирования ИИ.

По словам Кисиды, Япония уделяет большое внимание технологиям искусственного интеллекта. Он отметил, что в октябре правительство рассчитывает принять экономический пакет, предусматривающий выделение средств на ускорение развития ИИ и содействие внедрению таких технологий в малом и среднем бизнесе, а также в медицинской сфере. "Генеративный ИИ не только повышает операционную эффективность, но и ускоряет инновации в различных областях, таких как открытие лекарств и разработка новых методов лечения, тем самым вызывая кардинальные изменения в мире", - сказал премьер.

Говоря о развитии интернета, Кисида подчеркнул, что он "не только важен для повседневной жизни и социально-экономической деятельности, но и имеет решающее значение как основа демократического общества". "Мы должны поддерживать безопасный и надежный интернет, чтобы он продолжал вносить вклад в развитие человечества", - добавил глава правительства.

Форум по управлению интернетом (Internet Governance Forum) - одно из главных международных мероприятий, где обсуждаются вопросы развития интернета и цифровых технологий. Он объединяет представителей государств, бизнеса, общественных организаций и экспертов. Традиционно особое внимание участники форума уделяют вопросам кибербезопасности, защиты персональных данных и обеспечению всеобщего доступа в интернет.