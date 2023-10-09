Вопке Хукстра сменил Франса Тиммерманса на посту еврокомиссара от Нидерландов

Срок полномочий нынешнего состава Еврокомиссии истекает 31 октября

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. Экс-глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра назначен еврокомиссаром по климатическим действиям. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

"Совет ЕС сегодня утвердил кандидатуру Вопке Хукстры (Нидерланды) в качестве нового европейского комиссара, - говорится в заявлении. - Его назначение стало следствием отставки Франса Тиммерманса с поста первого заместителя главы Еврокомиссии. Хукстра назначен до окончания срока полномочий нынешнего состава Еврокомиссии, который истекает 31 октября 2024 года", - говорится в заявлении.

Тиммерманс покинул Еврокомиссию минувшим летом, чтобы вернуться на национальную политическую арену.