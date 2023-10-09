Республиканцы в Конгрессе призвали урезать помощь Киеву в пользу Тайваня

Республиканец Майк Коллинз и некоторые другие рассматривают Украину и Тайвань в качестве "соперников в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи"

ВАШИНГТОН, 9 октября. /ТАСС/. Некоторые члены Конгресса США от Республиканской партии настаивают на сокращении финансирования помощи Украине в пользу Тайваня. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По его данным, на заседании Конгресса, в ходе которого проходило голосование о дальнейшей помощи Украине, республиканец Майк Коллинз (штат Джорджия) выступил против увеличения поддержки Киева и за усиленную помощь Тайваню.

"Эти задержки [в поставках американского оружия на Тайвань] в первую очередь служат результатом отставания американского производства и рассеянности администрации Байдена, для которого поставки оружия на Украину имеют приоритет перед Тайванем. <...> Мы должны серьезно подойти к вопросу оказания поддержки нашему союзнику Тайваню, поскольку в конечном итоге, когда речь идет о противодействии Китаю, наши интересы совпадают", - цитирует агентство слова законодателя.

Как отмечает AP, Коллинз и некоторые другие республиканцы рассматривают Украину и Тайвань в качестве "соперников в борьбе за ограниченный объем американской военной помощи".

В представительстве Тайваня в Вашингтоне отметили, что остров "благодарен за сильную двухпартийную поддержку со стороны США" и намерен "продолжить работу с Соединенными Штатами для поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе". Комментарий последовал в ответ на отказ Конгресса включить помощь Украине в проект финансирования правительства до 17 ноября.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор Тайвань сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.