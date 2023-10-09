Оно пройдет 10 октября в Омане

БРЮССЕЛЬ, 9 октября. /ТАСС/. ЕС проведет экстренное заседание глав МИД в связи с боевыми действиями в Израиле, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

Его официальный представитель Петер Стано уточнил на брифинге в Брюсселе, что встреча будет проходить в Омане, где Боррель будет находится с визитом, часть министров "подключатся по видеоконференции".

"Я созываю во вторник экстренное заседание Совета ЕС на уровне глав МИД в связи с ситуацией в Израиле и на Ближнем Востоке", - заявил Боррель.

"Эта встреча пройдет частично в Омане, где сейчас находится глава внешнеполитической службы в рамках заседания Совета сотрудничества ЕС - страны Персидского залива, часть министров подключатся к этой встрече по видеоконференции", - отметил Стано.

Другой представитель Еврокомиссии Анна Пизоньеро исключила, что европейские поставки гуманитарной помощи в сектор Газа могли быть использованы для частичного финансирования нападения на Израиль, подчеркнув, что это целевая помощь для покрытия приоритетных потребностей Палестинской автономии.

"Эти ресурсы не предоставлялись прямо или косвенно террористическим группировкам, а ХАМАС признана в ЕС террористической группировкой и с ней не существует никаких контактов", - заявила она.

Что касается объявления властями Израиля полной блокады сектора Газа, включая прекращение поставок электричества и топлива, представитель Петер Стано заявил: "Позиция ЕС заключается в том, что Израиль имеет полное право на самозащиту".