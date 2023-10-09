МВФ согласует с другими партнерами планы реформ для Украины

Замдиректора Европейского департамента фонда Ума Рамакришнан сообщила, что Соединенные Штаты будут частью этого диалога

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) консультируется с партнерами, в том числе с США, при разработке программных реформ, которые будут рекомендованы Украине для получения финансовой помощи. Об этом заявила замдиректора Европейского департамента фонда Ума Рамакришнан.

"Есть немало как внешних, так и внутренних игроков, привлеченных к участию в разработке реформ. Если говорить о наших программных целях в контексте программы расширенного финансирования, то мы сфокусированы на обеспечении устойчивой макроэкономической и финансовой стабильности и реформах в поддержку экономического роста. Иногда цели тех или иных институтов могут накладываться, поэтому мы консультируемся с нашими партнерами во избежание дублирования усилий. <...> Соединенные Штаты действительно будут частью этого диалога", - сказала она в интервью изданию NV.

В последнее время западные союзники Киева активизировали требования к Украине о проведении реформ, эта увязка становится жестче, а западные политики открыто говорят о необходимости форсирования изменений. В частности, новый посол ЕС в Киеве Катарина Матернова назвала одной из задач на этой должности помощь Украине в реформах, которые страна должна провести для интеграции в ЕС.

В конце сентября в прессу попало направленное Киеву Вашингтоном письмо со списком "приоритетных рекомендованных" мер. На Украине этот документ вызвал неоднозначную реакцию. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк назвал это подходом "деньги в обмен на реформы". При этом он обратил внимание, что письмо было отправлено не только в Киев, но и в Брюссель координационной платформе доноров Украины, в которую входят страны Европейского союза и Группы семи. Депутат предупредил, что следующим шагом станет синхронизация требований и условий финансирования, после чего Киев будет ограничен в получении финансовой помощи от остальных западных партнеров.

При этом в Киеве отмечают, что не смогут обойтись без финансовой и военной помощи Запада. В свою очередь украинский политик бывший лидер запрещенной сейчас в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук считает, что выполнение "рекомендаций" Запада фактически приведет к демонтажу остатков украинского суверенитета и государственности.