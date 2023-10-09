Суд в Азербайджане отклонил апелляцию Рубена Варданяна

Сабаильский районный суд Баку ранее вынес решение об аресте экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики на четыре месяца

БАКУ, 9 октября. /ТАСС/. Азербайджанский суд отклонил апелляционную жалобу экс-госминистра непризнанной Нагорно-Карабахской республики Рубена Варданяна на решение о его аресте. Об этом сообщило агентство Trend.

По данным агентства, жалобу подала его адвокат Афет Газиева, однако судья Бакинского апелляционного суда Габиль Мамедов принял решение оставить в силе решение суда первой инстанции.

28 сентября Сабаильский районный суд города Баку вынес решение об аресте Варданяна на четыре месяца. Он обвиняется в финансировании терроризма, создании и участии в деятельности непредусмотренных законодательством вооруженных формирований, незаконном пересечении государственной границы Азербайджана.

Варданян задержан азербайджанскими силовиками при попытке выехать из Нагорного Карабаха в Армению. Варданян - основатель компании "Тройка диалог" и первый президент школы управления "Сколково". Он был назначен госминистром непризнанной Нагорно-Карабахской республики в ноябре 2022 года и снят с должности в феврале 2023 года. В сентябре 2022 года Варданян сообщил о намерении отказаться от российского гражданства и переехать в Нагорный Карабах. В декабре 2022 года его заявление о выходе из гражданства РФ было удовлетворено.