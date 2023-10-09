Болгария и Румыния надеются вступить в Шенген до конца года

Глава греческого правительства Кириакос Мицотакис и представитель Еврокомиссии их поддержали

ВАРНА /Болгария/, 9 октября. /ТАСС/. Болгария и Румыния готовы вступить в Шенген до конца года, резервного плана действий у них сейчас нет. Об этом, отвечая на вопросы журналистов по итогам трехсторонней встречи, состоявшейся в Варне, заявили премьер-министр Болгарии Николай Денков и премьер Румынии Марчел Чолаку, глава греческого правительства Кириакос Мицотакис и представитель Еврокомиссии их поддержали.

"Убежден, что Австрия и Нидерланды получат большую пользу от нашего вступления в Шенген, в том числе с точки зрения экономики. Им будет очень трудно защитить свою нынешнюю позицию блокады нашего присоединения, наши аргументы слышат и принимают политики большинства европейских государств. На данный момент Болгария в полную силу работает над реализацией плана А - вступления в Шенген в декабре, другие даты не обсуждаются", - сказал Денков.

"Если Австрия и Нидерланды по-прежнему будут нас блокировать, то мы постараемся найти варианты совместного ответа и совместных действий", - отметил в свою очередь Чолаку.

"Болгария и Румыния выполнили все условия присоединения к Шенгенскому пространству, но этот вопрос не решает Европейская комиссия. Решение о Шенгене принимают страны - члены ЕС, так что сейчас есть еще одно окно возможностей. Болгария и Румыния невероятным образом справляются с сильным миграционным давлением, помогли гарантировать беспроблемную торговлю и передвижение во время пандемии и сейчас. Две страны готовы взять ответственность за внешнюю границу ЕС, надеюсь, что до конца года правильное решение будет принято", - сказал со своей стороны заместитель председателя Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Шенген - самая безопасная зона для передвижения. Присоединение к ней Болгарии и Румынии повысит уровень коллективной безопасности, улучшит качество контроля над границей", - добавил Схинас.