МИД ФРГ выделит €5 млн для оказания помощи Афганистану после землетрясения

В ведомстве пообещали направить средства по линии Гуманитарного фонда для оказания помощи Афганистану

БЕРЛИН, 9 октября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Германии приняло решение выделить €5 млн для оказания помощи народу Афганистана, пострадавшему от разрушительного землетрясения.

"Сообщения из Афганистана шокируют - тысячи людей погибли в результате ужасных землетрясений. Мы не оставляем выживших в стороне. Мы немедленно выделяем дополнительные €5 млн по линии Гуманитарного фонда для оказания помощи Афганистану", - говорится в сообщении МИД ФРГ, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

7 октября Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил, что в Афганистане произошло землетрясение магнитудой 6,2. Эпицентр стихии находился в 42 км к северо-западу от города Герат (административный центр одноименной провинции), где проживают около полумиллиона человек. Очаг залегал на глубине 10 км.