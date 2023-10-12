JPost: в Старом городе Иерусалима произошла стрельба

По сведениям газеты, подозреваемого ликвидировали

ТАСС, 12 октября. Стрельба произошла у полицейского участка в Старом городе Иерусалима, подозреваемый ликвидирован. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в результате произошедшего пострадали несколько человек.

Ворота Старого города были закрыты после инцидента, отмечает издание.

Израильская полиция также сообщила о стягивании в данный район крупных сил правопорядка под командованием начальника полиции Иерусалима.