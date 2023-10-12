JPost: в Старом городе Иерусалима произошла стрельба

ТАСС, 12 октября. Стрельба произошла у полицейского участка в Старом городе Иерусалима, подозреваемый ликвидирован. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.
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По ее данным, в результате произошедшего пострадали несколько человек.
Ворота Старого города были закрыты после инцидента, отмечает издание.
Израильская полиция также сообщила о стягивании в данный район крупных сил правопорядка под командованием начальника полиции Иерусалима.