12 октября, 17:22
Палестино-израильский конфликт

JPost: в Старом городе Иерусалима произошла стрельба

По сведениям газеты, подозреваемого ликвидировали

ТАСС, 12 октября. Стрельба произошла у полицейского участка в Старом городе Иерусалима, подозреваемый ликвидирован. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

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По ее данным, в результате произошедшего пострадали несколько человек.

Ворота Старого города были закрыты после инцидента, отмечает издание.

Израильская полиция также сообщила о стягивании в данный район крупных сил правопорядка под командованием начальника полиции Иерусалима. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
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