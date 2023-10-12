12 октября, 17:36,
обновлено 12 октября, 18:20
Палестино-израильский конфликт

JPost: парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного кабмина

Здание Кнессета Израиля. Spiroview Inc/ Shutterstock/ FOTODOM
Здание Кнессета Израиля
© Spiroview Inc/ Shutterstock/ FOTODOM

По сведениям газеты, в поддержку высказались 66 депутатов

ТАСС, 12 октября. Депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили формирование единого чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

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По ее данным, в поддержку создания чрезвычайного кабмина с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца высказались 66 депутатов, ни один из парламентариев не проголосовал против.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о формировании в стране в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа чрезвычайного правительства, в которое войдет Ганц. 

Теги:
Палестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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