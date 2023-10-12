JPost: парламент Израиля одобрил создание чрезвычайного кабмина

По сведениям газеты, в поддержку высказались 66 депутатов

ТАСС, 12 октября. Депутаты Кнессета (парламента) Израиля одобрили формирование единого чрезвычайного правительства в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post.

По ее данным, в поддержку создания чрезвычайного кабмина с участием одного из лидеров оппозиции Бени Ганца высказались 66 депутатов, ни один из парламентариев не проголосовал против.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально объявил о формировании в стране в условиях начала активных боевых действий вокруг сектора Газа чрезвычайного правительства, в которое войдет Ганц.