12 октября, 18:07
Палестино-израильский конфликт

Сунак подтвердил отправку военных кораблей в Средиземноморье для поддержки Израиля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак. Suzanne Plunkett/ Pool Photo via AP
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак
© Suzanne Plunkett/ Pool Photo via AP

Согласно заявлению канцелярии премьера Великобритании, большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus в общей сложности с тремя вертолетами Merlin на борту и ротой морских пехотинцев прибудут на следующей неделе

ЛОНДОН, 12 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил появившиеся в прессе сообщения о том, что Лондон отправит два военных корабля королевского вспомогательного флота в восточную часть Средиземного моря в знак поддержки Израиля.

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Как сообщается в заявлении канцелярии премьера, большой десантный корабль RFA Lyme Bay и корабль RFA Argus в общей сложности с тремя вертолетами Merlin на борту и ротой морских пехотинцев прибудут в Средиземноморье на следующей неделе. Кроме того, с 13 октября патрульные противолодочные самолеты Boeing P-8 Poseidon ВВС Великобритании начнут выполнять разведывательные полеты в регионе в целях "отслеживания угроз региональной безопасности, таких как передача вооружений террористическим группировкам".

Ранее власти США объявили о переброске двух авианосцев в Средиземное море. 

Теги:
ВеликобританияПалестино-израильский конфликтИзраильСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
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