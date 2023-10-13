Первый эвакуационный рейс вывез из Израиля 220 граждан Австралии

Организовано еще два рейса

СИДНЕЙ, 13 октября. /ТАСС/. Первый эвакуационный рейс для граждан Австралии, желающих покинуть Израиль из-за военного конфликта, вылетел из аэропорта Бен-Гурион. Как сообщил глава австралийского правительства Энтони Альбанезе, самолет авиакомпании Qantas доставил в Лондон 220 пассажиров.

"Первым рейсом летят 220 человек, но мы уже организовали еще два рейса. На данный момент 1 600 австралийцев зарегистрированы либо в Израиле, либо в Газе, либо на Западном берегу. Не все они пока выразили желание выехать, <…> но у нас есть уверенность в том, что все три рейса будут заполнены", - сказал Альбанезе, выступая в эфире радиостанции ABC.

Также премьер рассказал, что ведущий национальный авиаперевозчик Qantas "разрабатывает маршруты, позволяющие доставлять людей из Тель-Авива через Лондон и Сингапур в Австралию". "Qantas обеспечивает логистику, а австралийское правительство предоставляет все необходимое финансирование. Но мы также ведем переговоры с другими авиакомпаниями", - сообщил Альбанезе, добавив, что в ближайшие дни будут организованы маршруты для эвакуации австралийцев из Израиля через Египет и ОАЭ.