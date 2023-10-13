13 октября, 04:48,
обновлено 13 октября, 05:08
Палестино-израильский конфликт

Ближневосточное агентство ООН перевело свой оперштаб в секторе Газа на юг анклава

Согласно заявлению БАПОР, это было сделано "для продолжения гуманитарных операций и оказания поддержки своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа"

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава. Об этом агентство сообщило в социальной сети X (ранее Twitter).

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"БАПОР перевело свой центральный оперативный штаб и международный персонал на юг для продолжения гуманитарных операций и оказания поддержки своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа", - говорится в заявлении.

По последним данным, погибли более 1,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 7,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликт
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