Ближневосточное агентство ООН перевело свой оперштаб в секторе Газа на юг анклава

Согласно заявлению БАПОР, это было сделано "для продолжения гуманитарных операций и оказания поддержки своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа"

ДУБАЙ, 13 октября. /ТАСС/. Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) перевело свой оперативный штаб в секторе Газа на юг анклава. Об этом агентство сообщило в социальной сети X (ранее Twitter).

"БАПОР перевело свой центральный оперативный штаб и международный персонал на юг для продолжения гуманитарных операций и оказания поддержки своему персоналу и палестинским беженцам в секторе Газа", - говорится в заявлении.

По последним данным, погибли более 1,5 тыс. палестинцев, ранены свыше 7,2 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, почти 4 тыс. получили ранения.