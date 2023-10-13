13 октября, 06:02
Палестино-израильский конфликт

В ООН сообщили, что число покинувших свои дома жителей Газы превысило 423 тыс.

В секторе Газа общее число внутренне перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 25%, отметили в организации

ООН, 13 октября. /ТАСС/. Количество внутренне перемещенных лиц (люди, вынужденно покинувшие свои дома из-за боевых действий, но оставшиеся на территории своей страны) в секторе Газа превысило 423 тыс. человек. Об этом сообщило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов.

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"Массовое перемещение населения продолжается. В секторе Газа общее число внутренне перемещенных лиц за последние 24 часа увеличилось на 25% и теперь превышает 423 тыс. человек, из которых более двух третей нашли приют в школах БАПОР (Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении ведомства. 

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