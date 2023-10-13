Блинкен: США рассматривают все варианты освобождения удерживаемых ХАМАС американцев

Госсекретарь не стал вдаваться в подробности того, какие меры рассматриваются

НЬЮ-ЙОРК, 13 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассматривают все варианты для вызволения оказавшихся в руках боевиков палестинского движения ХАМАС американцев. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу ABC, отвечая на вопрос о возможности отправки Сил специального назначения армии США на места для проведения вывоза граждан.

"Мы делаем все возможное, рассматриваем все возможности, чтобы вернуть их к родным. <...>. Я не буду вдаваться в подробности того, что мы рассматриваем, с учетом того, что, к сожалению, у нас уже есть большой опыт в этом вопросе за многие годы", - указал он.

Дипломат отметил, что в подобных ситуациях президент США Джо Байден "был всегда решительно настроен" и стремился "изучить все возможности".

В четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил на брифинге, что администрация Соединенных Штатов не планирует отправлять американских военнослужащих в Израиль. Кирби также отказался уточнить, считает ли вашингтонская администрация допустимыми действия Израиля в отношении мирных жителей сектора Газа. Однако позднее газета Politico проинформировала, что решение американской администрации не отправлять войска на Ближний Восток в связи с обострением палестино-израильского конфликта может быть пересмотрено.