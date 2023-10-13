Парламент Болгарии поддержал получение Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Соответствующей декларацией выражается поддержка европейской и евроатлантической интеграции республики

ТБИЛИСИ, 13 октября. /ТАСС/. Парламент Болгарии принял декларацию о поддержке получения Грузией статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщила пресс-служба МИД Грузии.

"Парламент Болгарии поддерживает присвоение Грузии статуса страны - кандидата в члены ЕС - об этом говорит в соответствующей декларации, которую законодательный орган принял большинством голосов в рамках визита в Софию министра иностранных дел [Грузии] Ильи Дарчиашвили", - говорится в сообщении.

Как уточняется, документом выражается поддержка европейской и евроатлантической интеграции Грузии, в нем также отмечается, что широкая поддержка в грузинском обществе присоединения страны к Евросоюзу делает стремление к ЕС безальтернативным. Также в декларации выражается поддержка территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Дарчиашвили прибыл в пятницу в Софию, где уже провел встречу с главой МИД Болгарии Марией Габриэль.

Лидеры Евросоюза в июне 2022 года предоставили статус кандидата в члены ЕС Молдавии и Украине, но отказали Грузии, признав лишь ее европейскую перспективу. Они определили 12 рекомендаций для предоставления республике в дальнейшем статуса кандидата в члены ЕС. Решение Евросоюза относительно Грузии ожидается в декабре текущего года.