За пост спикера нижней палаты Конгресса США поборется ставленник Трампа Джим Джордан

Это третий по важности пост в американской государственной иерархии

ВАШИНГТОН, 13 октября. /ТАСС/. Председатель юридического комитета Палаты представителей Конгресса США Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) заявил, что вернется в борьбу за пост спикера нижней палаты американского законодательного органа - третий по важности пост в американской государственной иерархии.

В четверг конгрессмен Стивен Скалис (республиканец от штата Луизиана) отозвал свою кандидатуру на эту должность. Ранее 113 из 221 конгрессмена-республиканца на закрытом заседании своей фракции поддержали выдвижение Скалиса кандидатом в борьбе за этот пост, но для победы на итоговом голосовании этого числа голосов будет недостаточно. Для этого необходима поддержка 217 конгрессменов. Тогда Джордан, чью кандидатуру поддержал бывший президент Дональд Трамп, получил меньшее количество голосов однопартийцев, которые контролируют Палату представителей.

Председатель юридического комитета нижней палаты законодательного органа положительно ответил на вопрос журналиста телекомпании CBS, намерен ли он участвовать в борьбе за пост спикера. Как отмечает газета Politico, Джордан теперь является единственным кандидатом на пост спикера, но ему по-прежнему не хватает необходимых для победы голосов однопартийцев.

Как отмечала в начале октября газета The Washington Post, Джордан не демонстрирует стремления содействовать выделению Украине новой крупной помощи из бюджета США.

3 октября большинство в Палате представителей проголосовало за смещение Кевина Маккарти (республиканец от штата Калифорния) с поста спикера. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Временно исполняет эти обязанности Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина). До избрания нового спикера конгрессмены не уполномочены проводить голосование по ряду значимых вопросов, например по поводу бюджета на 2024 финансовый год, который начался 1 октября.