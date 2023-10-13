Объединенный экспедиционный корпус готов к защите инфраструктуры на Балтике

Численность соединения составляет около 10 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Возглавляемый Великобританией объединенный экспедиционный корпус 10 стран - членов НАТО и партнеров альянса готов к защите критически важной морской инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщил портал postimees.ee.

"Страны-участницы придают большое значение защите критически важной морской инфраструктуры, - приводятся в сообщении слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, участвовавшей в Стокгольме во встрече лидеров стран, входящих экспедиционный корпус. - Была подтверждена готовность оказать помощь в повышении безопасности морской инфраструктуры".

Конкретные меры будут более детально обсуждены министрами обороны.

Возглавляемый Великобританией экспедиционный корпус общей численностью около 10 тыс. военнослужащих представляет собой военную единицу повышенной боеготовности, способную к быстрой передислокации и участию в операциях широкого спектра - от оказания гуманитарной поддержки и сдерживания до боевых действий в любой точке мира. В корпус входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Эстония.