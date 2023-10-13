13 октября, 19:19

Объединенный экспедиционный корпус готов к защите инфраструктуры на Балтике

Численность соединения составляет около 10 тыс. человек

ВИЛЬНЮС, 13 октября. /ТАСС/. Возглавляемый Великобританией объединенный экспедиционный корпус 10 стран - членов НАТО и партнеров альянса готов к защите критически важной морской инфраструктуры в Балтийском море. Об этом сообщил портал postimees.ee.

"Страны-участницы придают большое значение защите критически важной морской инфраструктуры, - приводятся в сообщении слова премьер-министра Эстонии Каи Каллас, участвовавшей в Стокгольме во встрече лидеров стран, входящих экспедиционный корпус. - Была подтверждена готовность оказать помощь в повышении безопасности морской инфраструктуры".

Конкретные меры будут более детально обсуждены министрами обороны.

Возглавляемый Великобританией экспедиционный корпус общей численностью около 10 тыс. военнослужащих представляет собой военную единицу повышенной боеготовности, способную к быстрой передислокации и участию в операциях широкого спектра - от оказания гуманитарной поддержки и сдерживания до боевых действий в любой точке мира. В корпус входят Великобритания, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Финляндия и Эстония. 

Теги:
ЭстонияКаллас, Кая
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация