Йеллен обсудила помощь Киеву и меры в отношении РФ с коллегами из Франции и Великобритании

Глава Минфина США в ходе встречи со своим британским коллегой отметила важность коллективной поддержки Украины

ВАШИНГТОН, 14 октября. /ТАСС/. Министр финансов США Джанет Йеллен обсудила с коллегами из Франции и Великобритании украинский кризис и санкции в отношении РФ. Об этом сообщила пресс-служба американского Минфина.

Как отмечается в распространенном заявлении, Йеллен провела на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Марракеше встречу с министром экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Брюно Ле Мэром. Глава Минфина США выразила ему признательность за "тесное сотрудничество" в вопросе введения ограничительных мер в отношении РФ, а также заявила о необходимости продолжения экономической поддержки Украины.

Йеллен также провела встречу с главой Минфина Великобритании Джереми Хантом. Главы ведомств обсудили "совместные действия по ограничению доходов РФ" и подчеркнули важность "коллективной поддержки Украины", указано в заявлении.