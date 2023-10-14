Венесуэла раскритиковала угрозы США в адрес СМИ

Глава Южного командования ВС Соединенных Штатов Лора Ричардсон пытается подорвать свободный доступ граждан к информации, заявил министр иностранных дел республики Иван Хиль

КАРАКАС, 14 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль подверг резкой критике угрозы главы Южного командования ВС США Лоры Ричардсон в адрес венесуэльских и российских СМИ.

"Глава Южного командования вооруженных сил США Лора Ричардсон направила прямые угрозы в адрес телеканала Telesur и пытается подорвать свободный доступ граждан к информации. Это абсолютно недопустимо", - сообщил в пятницу Хиль в социальной сети X (ранее Twitter).

Ричардсон заявила необходимости прекратить доминирование в Латинской Америке российских Sputnik Mundo и RT на испанском языке и венесуэльского телеканала Telesur, которые якобы "распространяют дезинформацию и подрывают демократию в Западном полушарии".

"США устами своих военных представителей пытаются запугать угрозами средства массовой информации, которые выступают против их гегемонии. Латинская Америка должна быть в полной готовности в отношении безответственных заявлений, которые угрожают миру и стабильности в регионе", - указал глава МИД.

Министр поддержал сотрудников Telesur и заявил, что "США не смогли и никогда не смогут заставить нас замолчать".