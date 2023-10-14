Премьер Новой Зеландии Крис Хипкинс признал победу своего оппонента на выборах

Кристофер Лаксон также объявил о победе Национальной партии

СИДНЕЙ, 14 октября. /ТАСС/. Лидер левоцентристской Лейбористской партии Новой Зеландии и премьер страны Крис Хипкинс признал победу Национальной партии (НП) на прошедших парламентских выборах.

Хипкинс сообщил в эфире Radio New Zealand, что уже позвонил лидеру НП Кристоферу Лаксону, чтобы поздравить его. "Окончательные цифры, вероятно, немного изменятся после завершения подсчетов, но очевидно, что лейбористы не смогут сформировать правительство. Это не тот результат, на который мы рассчитывали и которого ждали", - сказал премьер, поблагодарив сторонников за поддержку во время предвыборной кампании.

Сам Лаксон также объявил о победе НП. "Новозеландцы проголосовали за перемены", - сказал он, отметив, что сформированное им правительство "сделает все возможное для каждого новозеландца".

Голосование на выборах в национальный парламент завершилось в субботу в Новой Зеландии. После обработки 90% бюллетеней НП получила около 40% голосов и в коалиции со своим давним партнером Партией АСТ (9,1%) составит новое правительство, опираясь на большинство в парламенте (62 кресла из 120). Лейбористская партия, пребывавшая у власти с 2017 года, получила 26,5% голосов и уходит в оппозицию. Также в числе лидеров голосования - Партия "зеленых" (10,6% и 13 кресел в парламенте) и Партия "Новая Зеландия прежде всего" (6,4% и восемь мест). Депутаты от Партии маори, получившей 2,5% голосов, займут четыре кресла в парламенте. Ожидается, что официальные итоги выборов будут подведены 3 ноября.

Парламент Новой Зеландии избирается на три года всеобщим тайным голосованием по смешанной системе: по одномандатным округам и по партийным спискам. Правом голоса обладают 3,77 млн человек, для участия в голосовании зарегистрировались 90,2% избирателей, то есть 3,5 млн человек. В этом году на 120 мест в национальном парламенте претендовали 450 кандидатов от 17 партий и 36 самовыдвиженцев.