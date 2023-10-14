14 октября, 11:41
Военная операция на Украине

Шрёдер считает, что поставки вооружений Украине не помогут урегулированию конфликта

Бывший канцлер Германии выступил за активизацию усилий по поиску дипломатических путей урегулирования украинского конфликта

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке считает, что новые поставки вооружений Киеву не будут содействовать завершению конфликта на Украине. Свою точку зрения он изложил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

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Военная операция на Украине. Онлайн

Политик выступил за активизацию усилий по поиску дипломатических путей урегулирования украинского конфликта. Он полагает, что важную роль в этом должны сыграть канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я считаю, что эта война может быть прекращена на уровне действующих лидеров", - сказал о них Шрёдер, отметив, что его огорчает отсутствие подвижек в этом направлении со стороны Берлина и Парижа.

В то же время у экс-главы германского правительства есть собственный план урегулирования. "В конце концов, есть несколько условий мира: Россия уходит, в том числе из Донбасса. В свою очередь в Донбассе снова можно будет говорить на русском как на втором официальном языке. Украина со своей стороны отказывается от Крыма и остается нейтральной, не становясь членом НАТО", - считает Шрёдер.

Он также отметил, что видит в лице президента РФ Владимира Путина своего друга, но не поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Экс-канцлера подвергают на родине критике из-за пророссийской позиции. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция РФ в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Евросоюза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья. Супруга Шрёдера Со Ён Ким была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в Берлине по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Теги:
УкраинаГерманияШрёдер, ГерхардВоенная операция на Украине
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