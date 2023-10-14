Шрёдер считает, что поставки вооружений Украине не помогут урегулированию конфликта

Бывший канцлер Германии выступил за активизацию усилий по поиску дипломатических путей урегулирования украинского конфликта

БЕРЛИН, 14 октября. /ТАСС/. Бывший канцлер Германии (1998-2005) Герхард Шрёдер в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке считает, что новые поставки вооружений Киеву не будут содействовать завершению конфликта на Украине. Свою точку зрения он изложил в интервью газете Sueddeutsche Zeitung.

Политик выступил за активизацию усилий по поиску дипломатических путей урегулирования украинского конфликта. Он полагает, что важную роль в этом должны сыграть канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон. "Я считаю, что эта война может быть прекращена на уровне действующих лидеров", - сказал о них Шрёдер, отметив, что его огорчает отсутствие подвижек в этом направлении со стороны Берлина и Парижа.

В то же время у экс-главы германского правительства есть собственный план урегулирования. "В конце концов, есть несколько условий мира: Россия уходит, в том числе из Донбасса. В свою очередь в Донбассе снова можно будет говорить на русском как на втором официальном языке. Украина со своей стороны отказывается от Крыма и остается нейтральной, не становясь членом НАТО", - считает Шрёдер.

Он также отметил, что видит в лице президента РФ Владимира Путина своего друга, но не поддерживает специальную военную операцию на Украине.

Экс-канцлера подвергают на родине критике из-за пророссийской позиции. Так, в одном из интервью он подчеркнул, что политическая и экономическая изоляция РФ в долгосрочной перспективе невозможна, а процветание Евросоюза, в том числе Германии, всегда будет зависеть от поставок российского сырья. Супруга Шрёдера Со Ён Ким была уволена из компании NRW.Global Business после того, как вместе с мужем посетила торжественный прием, организованный 9 мая посольством РФ в Берлине по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.